REDENÇÃO: Global Pesquisa, de Palmas TO, aponta favoritos na disputa para vereador

Em pesquisa de opinião pública realizada pela Global Service Pesquisa de Opinião entre os dias 26 e 27 de agosto e registrada no TRE com número de identificação PA- 00314/2024, revelou os candidatos mais citados para ocupar as vagas na Câmara Municipal de Redenção.

A pesquisa realizada na categoria espontânea, entrevistou 500 eleitores, sendo que, 49,2% dos entrevistados, quase metade de todo eleitorado municipal, ainda não sabem ou não opinaram sua intenção de voto para vereador.

Os nomes mais mencionados na pesquisa foram:

1. Neguinho Eletricista – 3,4%

2. Leandro Onofre – 2,4%

3. Hugo Tomé – 2,2%

4. Willian da Saúde – 2,2%

5. Jhonatan Barbosa – 1,8%

6. Emerson Monsef – 1,6%

7. João Lúcio – 1,6%

8. Arnon Lustosa – 1,2%

9. Mariza Almeida – 1,2%

10. Mateus Abreu – 1,2%

11. Evilázio Chaves – 1%

12. Nandim da Saúde – 1%

13. Bella – 0,8%

14. Caiçara – 0,8%

15. Deici da Fio Forte – 0,8%

16. Irmão Gedalias – 0,8%

17. Marconi da Identidade – 0,8%

18. Pastora Jô – 0,8%

19. Raytane Freitas – 0,8%

20. Renival Pé Quente – 0,8%

A pesquisa realizada entre 26 e 27 de agosto de 2024, entrevistou 500 pessoas. Sua margem de erro é de 3,9% para mais ou para menos e Intervalo de Confiança de 95%, oferecendo uma visão abrangente das preferências eleitorais dos cidadãos de Redenção.

(Redação – A Notícia Portal)