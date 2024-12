REDENÇÃO: Empresários e Profissionais serão homenageados no Prêmio Winners 2024

Com 21 anos de tradição, o Prêmio Winners se consagra como a maior celebração de excelência empresarial em Redenção. Reconhecido pela credibilidade e impacto, o evento premia as empresas e profissionais que são sinônimos de qualidade, inovação e destaque no mercado durante o ano.

Realizado com o apoio de importantes instituições como a Associação Comercial, SINDCOMÉRCIO, SINTRACONRE, SEBRAE, UEPA e Instituto Amazzo Data, o Winners é mais do que uma premiação: é um selo de prestígio e reconhecimento para os que fazem a diferença.

A cerimônia da 21ª edição do evento acontecerá no dia 20 de dezembro, no auditório da FIC em Redenção, e promete ser um evento grandioso, com uma estrutura que a cada ano se supera.

O Prêmio Winners não apenas enaltece os melhores, mas inspira toda a comunidade empresarial a buscar novos patamares de excelência. Ser um vencedor do Winners 2024 é entrar para uma elite que transforma o mercado de Redenção.