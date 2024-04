REDENÇÃO: Detran certifica 128 mototaxistas concluintes dos cursos de Formação e Atualização

O Programa Profissionalizar no Trânsito, realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), certificou na tarde do último domingo (31) seis turmas dos cursos de Formação e Atualização de Mototaxistas no município de Redenção, na Região de Integração Araguaia, no sul do Pará. Os cursos visam educar e habilitar condutores ao exercício da profissão com mais segurança no trânsito.

“Esta é uma categoria que presta um serviço importante para a população, especialmente no interior, e que precisa estar apta a oferecer o melhor no exercício da atividade. Por isso o Detran tem ido aos municípios para capacitar os mototaxistas”, informou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Conteúdo – As cinco turmas do curso de atualização e a turma do curso de formação foram formadas por 128 profissionais. A formação oferece 30 horas, sendo 20 horas destinadas ao Módulo l (Básico), 5 horas ao Módulo II (Específico) e 5 horas ao Módulo III (Prática de Pilotagem Profissional). Já o curso de atualização tem carga horária de 10 horas, sendo 7 horas no Módulo I (Teórico) e 3 horas no Módulo II (Prática de Pilotagem Profissional).

O Curso de Formação é obrigatório para quem deseja exercer a profissão. Os candidatos recebem instruções de ética e legislação de trânsito, além de aulas práticas veiculares sobre duas rodas e segurança de passageiros.

Para quem já atua na área é obrigatório realizar, a cada cinco anos, o Curso de Atualização, conforme a Resolução nº 410, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que visa atualizar os profissionais sobre as novas normas de trânsito. (A Notícia Portal/ Agência Pará).