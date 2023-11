Ourilândia do Norte: Filho confessa ter matado brutalmente mãe de 80 anos a pauladas”

Cícera Alves da Silva, de 80 anos, foi assassinada a pauladas, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, na tarde desta quinta-feira (16). O principal suspeito do crime foi preso: Valdenir Alves Rodrigues, filho dela, que confessou após dar diferentes versões para a morta da mãe. O motivo foi considerado banal. A arma do matricídio foi encontrada.

Eram aproximadamente 15h quando a equipe do delegado Elioenai, da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, tomou conhecimento da morte suspeita de uma idosa na rua Castanheira, setor Joel Hermógenes. Quando os agentes chegaram, encontraram o corpo de Cícera no chão, com ferimentos na cabeça e uma poça de sangue no chão.

Valdenir foi questionado pelos policiais e inicialmente disse que a idosa havia caído e batido a cabeça. A versão não convenceu os policiais, mas após o exame cadavérico no hospital municipal, foi constatada a morte por politraumatismo craniano e a perfuração no pescoço. Foi quando a equipe do delegado Elioenai confrontou o filho de Cícera.

Valdenir foi questionado pelos policiais e inicialmente disse que a idosa havia caído e batido a cabeça. A versão não convenceu os policiais, mas após o exame cadavérico no hospital municipal, foi constatada a morte por politraumatismo craniano e a perfuração no pescoço. Foi quando a equipe do delegado Elioenai confrontou o filho de Cícera.