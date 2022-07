REDENÇÃO: Descarte de água em vias públicas é crime

O Instituto de pesquisa, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável do município de Redenção (IPPUR), autarquia vinculada a Prefeitura de Redenção, está desenvolvendo uma campanha que visa coibir o descarte de Água nas vias públicas do município. Quem joga nas ruas ‘Água Servida’, proveniente de piscinas, serviços domésticos, lavanderias, ar condicionados, lava jatos e outras atividades está cometendo crime ambiental e está sujeito a multa de até R$ 10 mil.

Ao jogar água nas ruas, o morador estará contribuindo para a proliferação de doenças como dengue, febre amarela, cólera e diarreia.

O descarte inadequado de água também danifica o asfalto das ruas, pois os componentes químicos existentes na água de lavagem provocam estragos no material asfáltico causando aberturas de crateras nas laterais das vias.

A lei que regulamenta a autuação e multa é de 2005 e foi regulamentada em 2018. As denúncias de descarte de Água Servida podem ser feitas no (94) 99216-7726. A fiscalização será feita por agentes do IPPUR. (A Notícia Portal – Redação)