REDENÇÃO: Comissão da Jovem Advocacia da OAB vai realizar I – Talk Chopp

O evento é uma rodada de Painéis sobre a carreira de advogado, com temas abordados pelos mais experientes advogados da 12ª Subseção da OAB – Redenção. O evento será aberto para os

advogados e estudantes de direito.

Nesta primeira edição do Talk Chopp, que será realizada nesta sexta-feira (11) no Auditório da OAB em Redenção, os convidados terão a oportunidade de ouvir os experientes advogados: Dra. Jane Machado, Dra. Fernanda Teodoro, Dr. Manoel Franco e Dr. João Roberto Dias. Todos pioneiros da advocacia no Sul do Pará, Dr. Manoel Franco já tem 45 anos atuando na defesa do direito.

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB (COJAD) – Redenção tem a seguinte diretoria: Dra. Brunna Elisa Carvalho Franco, como Presidente, e Dr. João Victor Palácio, vice-presidente.

Também como parte integrante da Comissão, os advogados: Klivia Caetano, Andressa Campos, Gustavo Salazar, Júlia Petrucci, Renata Ribeiro, Débora Santos, Larissa Danielli e Karla Vieira.

A diretoria da OAB Redenção, através do presidente, Dr. Flávio Almeida e Vice-Presidente Erica Ferreira também apoiam a iniciativa.

“O objetivo do projeto é promover, por meio de bate-papos descontraídos com advogados experientes, um espaço de troca e acolhimento para os jovens advogados, abordando os desafios, dúvidas e inseguranças comuns do início da carreira”, disse Dra. Brunna Franco, presidente da Comissão da Jovem Advocacia.

A proposta é desmistificar o percurso profissional, mostrar que os tropeços fazem parte da caminhada e reforçar que, com persistência e resiliência, é possível alcançar o sucesso e a solidez que marcam os grandes nomes da advocacia. (A Notícia Portal/Lourivan Gomes).