Redenção bate recorde e registra 768 vagas formais, o melhor indicador em cinco anos na geração de empregos

A economia de Redenção segue em ritmo acelerado e demonstra força na geração de empregos. De acordo com dados do Novo Caged, divulgados nesta quinta-feira (30), o município registrou 768 novas admissões em setembro de 2025, superando os números do mesmo período dos últimos cinco anos: 700 em 2024, 717 em 2023, 705 em 2022, 666 em 2021 e 538 em 2020. Hoje, Redenção possui um estoque de 16.378 postos de trabalho.

O resultado confirma o crescimento econômico e o fortalecimento do mercado de trabalho local que a cidade vem registrando em 2025. A economia de Redenção é impulsionada principalmente por dois fatores: o primeiro é o bom momento do empreendedorismo, com a chegada de novas empresas e a diversificação das atividades econômicas.

Os setores de Comércio, Serviços e Agropecuária lideram as admissões na cidade. O segundo fator é o cenário político favorável, em que a atual gestão, liderada pelo prefeito Dr. Rener Miranda, tem direcionado esforços para fomentar o ambiente de negócios e investir em infraestrutura, o que, na prática, estimula novas oportunidades de trabalho.

Diversas obras em andamento no município estão sendo executadas pela Prefeitura com o uso de mão de obra local, o que gera emprego, movimenta a economia e fortalece o sentimento de pertencimento da população. Trata-se de um investimento de longo prazo, que promove o desenvolvimento urbano e oferece ao povo de Redenção mais oportunidades de crescimento e renda. (A Notícia Portal com informações de Eric Vaccaro/ Gazeta Carajás/ Fotos: Divulgação)