REDENÇÃO: Azul Linhas Aéreas faz uma visita técnica em nosso aeroporto, visando concluir a implantação de voos comerciais.

Na manhã desta terça-feira (30), Redenção deu as boas-vindas a uma equipe da Azul Linhas Aéreas, marcando um passo significativo rumo à implementação de voos comerciais na cidade. Com a promessa de facilitar o deslocamento dos redencenses para destinos como Palmas, Marabá e Belém, a iniciativa vem atender a uma demanda crescente em uma cidade com um comércio vigoroso e uma comunidade estudantil diversificada.

A visita técnica da equipe da Azul, liderada pelo Gerente de Relações Institucionais, Fernando Matias, sinalizou otimismo, confirmando que Redenção em breve terá voos comerciais disponíveis. Essa conquista é resultado de extensas negociações em Brasília, com o Ministro do Turismo, Celso Sabino, e em Belém, com o Secretário Eduardo Costa, além da colaboração local do Prefeito Marcelo Borges e do vereador Leandro Onofre, representando o legislativo municipal.

De acordo com a equipe de comunicação da prefeitura, o aeroporto da cidade está devidamente regularizado para receber a linha aérea, com capacidade para operar voos das 6h às 18h. Além disso, o governo estadual já se comprometeu em colaborar com melhorias na pista para permitir voos noturnos. Com os últimos ajustes em andamento, a conclusão bem-sucedida dessas negociações abrirá caminho para voos que ligarão Redenção a importantes destinos regionais, como Marabá, Belém, Palmas e Goiânia. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)