Primeiro Talk Chopp reúne estudantes e grandes nomes da advocacia na sede da OAB Redenção

A noite da última quinta-feira (11) foi marcada por troca de experiências, inspiração e integração na sede da OAB Subseção Redenção. O auditório da Ordem foi palco do 1º Talk Chopp, um evento inédito promovido pela Comissão dos Jovens Advogados (COJAD), que reuniu estudantes de Direito, jovens profissionais e renomados nomes da advocacia local em um bate-papo descontraído e enriquecedor.

Idealizado sob a liderança do presidente da subseção, Dr. Flávio Palmeira Almeida, o Talk Chopp reflete a atuação proativa e inovadora da atual gestão, que tem buscado estreitar os laços entre os diferentes atores do universo jurídico em Redenção. O objetivo principal foi proporcionar aos participantes uma oportunidade única de aprendizado informal com advogados experientes, além de promover um momento de integração e fortalecimento da classe.

Entre os destaques da noite, estiveram presentes grandes referências da advocacia regional:

• Dr. João Roberto, com mais de 30 anos de atuação, ex-presidente da OAB Redenção e um dos nomes mais respeitados da advocacia criminal local;

• Dra. Jane da Cunha Machado, advogada há 20 anos, especialista em Direito do Trabalho, com vasta atuação em comissões da OAB e membro de associações de renome como a ATEP e AMAT;

• Dra. Fernanda Teodoro, sócia do escritório Teixeira & Teodoro Advogados, com sólida carreira na Advocacia Pública e Trabalhista Empresarial, além de especializações em diversas áreas do Direito e Gestão Jurídica;

• E a ilustre presença do Dr. Manuel Franco decano da subseção de Redenção, advogado com a inscrição mais antiga da OAB local, com trajetória marcante como ex-presidente da ALEPA, ex-deputado estadual e governador interino do Estado do Pará, atualmente atuando ao lado da filha e da neta em um escritório familiar.

Após o talk, o evento foi encerrado com um happy hour especial, promovendo momentos de descontração, networking e fortalecimento dos laços entre os participantes.

Com o sucesso do 1º Talk Chopp, a OAB Redenção reforça seu compromisso com o desenvolvimento profissional da advocacia jovem e com a valorização da experiência daqueles que trilharam caminhos inspiradores no Direito. A expectativa é que novos encontros como este façam parte do calendário oficial da instituição. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Jason Filmmaker e Samuel Dias)