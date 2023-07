Um carro de passeio caiu na tarde da última segunda-feira( 17), de uma ponte de concreto localizada no Bairro Mariazinha em Xinguara, no sul do Pará.

O carro foi parar em uma grota próximo à Represa do Mariazinha a margem da Rodovia PA-279 saída para Água Azul do Norte. Ainda não há informações, do que ocasionou o acidente. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)