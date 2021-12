PRF inicia Operação “Ano Novo 2021” nas rodovias federais do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, a partir desta quinta-feira (30), a Operação “Ano Novo 2021” nas rodovias federais do Pará. Serão quatro dias de atividade que seguem até as 23h59 de domingo (2), priorizando ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do estado.

A PRF destaca que o período de final de ano é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos. Por conta disso, a corporação alerta aos condutores que pretendem viajar para as festas de final de ano, que tomem cuidados redobrados.

Segundo a PRF, agora em dezembro houve um aumento de 40% no número de pessoas mortas nas estradas em relação ao mesmo período do ano passado. Para prevenir esse cenário nos próximos dias, a Polícia Rodoviária Federal orienta os condutores a só ultrapassar com segurança e em locais permitidos; usar farol baixo sempre aceso; manter distância entre veículos em movimento; atenção ao efeito aquaplanagem; checar pneus e limpadores de para-brisas; desembaçar os vidros; ter atenção a locais de travessia de pedestres; e evitar vias alagadas.

Para veículos de duas rodas, a PRF destaca que é importante usar roupa apropriada, como capa ou macacão impermeável. “As poças d’água que se formam em alguns trechos das rodovias, podem provocar a perda da direção do veículo e causar sérios acidentes. A visibilidade também fica comprometida, principalmente durante as chuvas”, orienta a PRF.

Além desses alertas, a PRF também orienta os motoristas a sempre utilizarem os dispositivos de segurança veicular, como o cinto de segurança. “Todos os ocupantes do veículo, tanto em perímetro urbano quanto nas rodovias, devem utilizar o equipamento de uso obrigatório. Para motociclistas, o capacete é obrigatório e indispensável durante todo o percurso”, observa a corporação, ainda ressaltando que o condutor deve evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

Durante a operação, a PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

