PRF fará grande leilão de veículos e sucata em cidades do Pará

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Pará (PRF/PA) anunciou a realização de um grande leilão online de veículos retidos e não reclamados. O certame, na modalidade maior lance, visa alienar automóveis que estão há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais da PRF em nove municípios paraenses.

Os interessados terão a oportunidade de arrematar veículos classificados em diversas categorias: conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas inservíveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível, conforme as determinações da Resolução CONTRAN Nº 623/2016.

Datas e Onde Acompanhar: O leilão será realizado exclusivamente na modalidade online, por meio do site www.vipleiloes.com.br, e será conduzido pela Leiloeira Oficial Célia Maria Campos Cardoso.

As datas estão divididas por categoria de veículos:

o Veículos Conservados: A primeira sessão pública ocorrerá no dia 27 de novembro de 2025, às 09h00.

o Veículos Sucatas: As sessões para sucatas acontecerão nos dias 28 e 29 de novembro de 2025, às 09h00.

Pátios Envolvidos: Os veículos a serem leiloados foram recolhidos em pátios das Unidades Operacionais nos seguintes municípios: Castanhal, Santa Maria do Pará, Capanema, Ipixuna do Pará, Dom Eliseu, Marabá, Altamira, Santarém e Itaituba.

Regras para Veículos Não Arrematados: O edital prevê rodadas extras para os lotes que não forem arrematados nas primeiras sessões, com redução nos valores iniciais, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Conservados não vendidos: Serão levados a uma segunda sessão de lances no dia 1º de dezembro de 2025, às 09h00. Se persistirem sem vencedor, serão reclassificados como sucatas e leiloados pela terceira vez em 3 de dezembro de 2025, às 09h00, com lance inicial equivalente a apenas 10% do valor da primeira sessão.

Sucatas não vendidas: Terão uma segunda chance no dia 1º de dezembro de 2025, às 14h00. Na terceira e última sessão, em 3 de dezembro de 2025, às 09h00, os valores iniciais serão reduzidos em 50% do lance inicial da primeira sessão.

A PRF/PA ressalta que o procedimento licitatório segue rigorosamente a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) e demais legislações pertinentes. O edital completo e seus anexos devem ser consultados pelos interessados para conhecimento detalhado das regras e condições para participação. (A Notícia Portal com informações Assessoria de Comunicação Social da PRF/ Foto: Divulgação)