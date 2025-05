Polícias Civil e Militar recuperam três motocicletas furtadas e apreendem dois adolescentes em Ourilândia do Norte

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Pará resultou na recuperação de três motocicletas furtadas e na apreensão de dois adolescentes infratores na tarde deste sábado (25). A ação eficiente das forças de segurança ocorreu menos de 24 horas após os crimes.

Segundo a Polícia Civil, uma das motos uma Honda POP 100 preta, placa JVG-3575 foi localizada em um terreno baldio no bairro Bela Vista, graças ao trabalho de investigação e ao compartilhamento de informações entre as equipes.

Já a Polícia Militar, por meio do 36º BPM, recuperou outras duas motocicletas: uma Honda POP 110i vermelha, placa QVD-3300, e uma Honda CG 150 Titan vermelha, placa OFK-9351. As motos haviam sido furtadas na madrugada do mesmo dia, nas proximidades do Hospital Regional PA-279 e do açougue FriCarnes, ambos localizados no município.

Além da recuperação dos veículos, dois adolescentes suspeitos de envolvimento nos furtos foram apreendidos pelas equipes de segurança.

Graças à rápida resposta das polícias, os veículos foram restituídos aos seus proprietários em menos de 24 horas após o crime. As investigações continuam para apurar a participação de outros possíveis envolvidos. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Policia Militar)