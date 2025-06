Polícia Militar prende suspeito de roubo e apreende menor com drogas e celulares

A Polícia Militar do Pará, por meio do 17º BPM (Batalhão Carajás), prendeu um homem e apreendeu uma adolescente suspeitos de envolvimento no roubo de uma motocicleta ocorrido na cidade de Canaã dos Carajás. A ação foi registrada na manhã desta segunda-feira (24), em Xinguara, durante a Operação Saturação, sob comando do Cel QOPM Formigosa, do CPR XIII.

A guarnição da VTR 1712, composta pelo 3º Sargento PM Alvará e o Cabo PM F. Silva, foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) com a informação de que um casal com as características dos suspeitos estaria na Rua Rio Tapajós, entre as ruas Guajajaras e Gorotire, no bairro Itamaraty.

Com apoio das guarnições do oficial de dia e da equipe de recobrimento, os policiais localizaram e abordaram os suspeitos. Foram identificados como Logan Martins Santos e uma adolescente de iniciais K.S.X., ambos apontados como participantes do roubo da motocicleta Honda/CG 150 FAN, de placa NMW-3819 e cor preta. O veículo, segundo os relatos, havia sido abandonado no dia anterior pelo acusado Logan.

Durante a abordagem, foram apreendidos dois celulares (das marcas Redmi e LG, ambos na cor azul) e um papelote com substância análoga à maconha (Cannabis Sativa).

As diligências policiais vinham sendo realizadas desde o dia do crime, com ações integradas entre as guarnições de Canaã dos Carajás e de Xinguara. No dia anterior à prisão, o casal chegou a ser avistado, mas conseguiu fugir da abordagem. Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram entregues juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos legais. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)