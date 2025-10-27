Polícia Militar prende dupla com caminhonete com mandado de busca e apreensão em Xinguara

Durante a Operação Saturação, realizada entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, a Polícia Militar prendeu dois homens com extensa ficha criminal em Xinguara, no sul do Pará.

A ação foi coordenada pelo comando do CPR XIII, sob determinação do coronel Formigosa. A guarnição do 17º Batalhão, composta pelo aspirante Brandão e o cabo Andrade, realizava rondas na Avenida Xingu quando avistou uma caminhonete Amarok branca em alta velocidade.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor desobedeceu o sinal vermelho e tentou fugir. Outras equipes montaram um cerco em frente ao Posto Comaxin e conseguiram interceptar o veículo.

Na abordagem, os policiais identificaram o motorista como Vitor Rhauone Paula de Souza, conhecido como “Modelo”, e o passageiro Vinícius Monteiro Gomes. Vitor não possuía carteira de habilitação, e a verificação nos sistemas de segurança revelou que a caminhonete tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Pedro Afonso, no estado do Tocantins, relacionada a um furto em uma joalheria. Os suspeitos e o veículo foram apresentados na Delegacia de Xinguara para os procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)