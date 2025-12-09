Cumaru do Norte recebe trator e reforça infraestrutura rural com apoio do Governo do Pará

O município de Cumaru do Norte agora conta com reforço importante para fortalecer sua infraestrutura rural e melhorar a qualidade de vida da população. Nesta segunda-feira (8), o Governo do Pará entregou 42 tratores a cidades do interior, entre elas Cumaru do Norte, em cerimônia realizada no estádio Mangueirão, em Belém.

A ação faz parte de um investimento conjunto do Governo do Estado e do Governo Federal, somando R$ 8 milhões, com o objetivo de garantir mais condições para o escoamento da produção agrícola, manutenção de estradas e apoio direto aos trabalhadores rurais.

Cumaru do Norte celebra equipamento que vai transformar a rotina rural: Representando o município, o vice-prefeito José Ribamar de Sousa destacou a importância do trator recebido:“Sem sombra de dúvidas esse trator chega em boa hora para ajudar os nossos produtores rurais, a Secretaria de Agricultura e, de modo geral, toda a área de infraestrutura do nosso município.”

O novo equipamento deve ser direcionado para serviços essenciais, como melhoria das vicinais, preparação de solo para agricultura familiar e apoio em demandas estruturais, beneficiando diretamente comunidades rurais que dependem das estradas para acessar a cidade.

Ações para fortalecer a integração rural no Pará: Durante o evento, o governador Helder Barbalho ressaltou o papel da agricultura familiar no desenvolvimento do estado e a importância do suporte aos municípios.

A secretária de Estado das Cidades, Fernanda Paes, explicou que muitos municípios possuem comunidades produtivas distantes, com até horas de deslocamento em estradas de terra. Os tratores vão permitir que as prefeituras realizem melhorias essenciais, ampliando o acesso e fortalecendo a logística local.

A entrega dos equipamentos ocorreu graças a uma emenda parlamentar do deputado federal José Priante, que reforçou o compromisso com o desenvolvimento regional. Outros municípios também foram contemplados Além de Cumaru do Norte, outras 42 cidades como Soure, Salvaterra foram contemplados pelo o Governo do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal fotos e informações da Agência Pará de Notícias)