Polícia Militar prende cinco suspeitos de assalto e recupera celulares roubados

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão, prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um assalto à mão armada registrado na madrugada deste domingo (07), em São Félix do Xingu. A ação fez parte da Operação Saturação, coordenada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

De acordo com a PM, por volta de meia-noite, dois jovens foram assaltados no Residencial Monte Negro e tiveram dois celulares levados. Um dos aparelhos apresentou sinal de GPS em uma residência na Avenida Ceará, no bairro Aeroporto. No endereço, os militares encontraram um dos celulares e prenderam Rafael Pedrosa Soares, de 22 anos, além de apreender uma porção de substância análoga à maconha.

Durante a abordagem, Rafael Pedrosa informou outro endereço ligado ao grupo, no bairro Cidade Nova. No local, foram apreendidos oito celulares de diferentes marcas, além de uma motocicleta reconhecida pelas vítimas como utilizada no crime.

Foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu:

• Daniel de Sousa Feitosa, 18 anos;

• Rafael Pedrosa Soares, 22 anos;

• Talissonon Maracaipe Silva, 27 anos;

• Dione Sousa Cirqueira, 30 anos;

• Josimar José da França, 26 anos.

Todos os objetos recuperados, juntamente com a motocicleta e a droga apreendida, foram apresentados na Delegacia, onde os suspeitos ficaram à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que a Operação Saturação tem o objetivo de aumentar a segurança e combater crimes em São Félix do Xingu e região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)