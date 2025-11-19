Polícia Militar e Polícia Civil recuperam veículo e avançam nas investigações sobre duplo homicídio em São Félix do Xingu

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36° BPM, realizou nesta terça-feira (18) mais uma etapa das diligências que buscam esclarecer a dinâmica e a autoria dos dois homicídios registrados neste fim de semana em São Félix do Xingu. A ação ocorreu em conjunto com a Superintendência da Polícia Civil do Alto Xingu e com a Polícia Científica.

A operação foi determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, e executada pela guarnição da viatura 3602, composta pelo 2º Tenente Rezende, 3º Sargento G. Cunha e Cabo Ramos, sob coordenação do major Júlio, comandante do 36° BPM.

Durante a ação, as equipes localizaram uma caminhonete Mitsubishi Triton, de cor prata e placa SZZ8F44, veículo pertencente às vítimas do duplo homicídio. A área foi isolada para os procedimentos técnicos da perícia.

A equipe pericial da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Rodolfo, realizou todos os protocolos de coleta de vestígios e análise da materialidade, acompanhada pela Polícia Militar. Após a conclusão dos trabalhos, a caminhonete foi removida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu para continuidade das investigações.

As forças de segurança seguem empenhadas no levantamento de informações que possam esclarecer completamente o caso e identificar os responsáveis pelos crimes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA PCPA/ Fotos: Divulgação)