Polícia Militar e Civil realizam operação e prendem quatro pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas em Água Azul do Norte

m uma ação conjunta, policiais militares do 17° Batalhão, com apoio da Polícia Civil, cumpriram na tarde da última sexta-feira (20) mandados de prisão e realizaram prisões em flagrante por tráfico de drogas no município de Água Azul do Norte, sudeste paraense. A operação faz parte da Operação Saturação, determinada pelo Comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), Cel QOPM Formigosa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição local foi acionada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Eduardo, para dar apoio ao cumprimento de dois mandados de prisão e investigar denúncias de tráfico de entorpecentes no bairro. A abordagem aconteceu por volta das 14h30, na rua Francisca Pereira de Araújo, esquina com a rua Goiás.

No local, os agentes localizaram Maxwell Emidio Vilanova do lado de fora da residência, portando um revólver calibre .32 com cinco munições, além de porções de crack e maconha. Dentro da casa, outros dois homens Thales Felipe Viera e Carmosam Rodrigues de Sousa — tentaram fugir ao perceberem a presença dos policiais, mas foram capturados dentro de um dos quartos.

Durante as buscas, as equipes encontraram 36 invólucros de crack, 20 papelotes de cocaína, seis invólucros de maconha, uma espingarda de fabricação caseira, munições de calibre 28, uma balança de precisão, diversos materiais usados para embalar drogas, dinheiro em reais e moedas de diferentes países, além de celulares e cartões bancários.

Em continuidade à operação, os policiais se deslocaram até outro endereço, onde cumpriram o mandado de prisão contra Juliana Ferreira de Souza, que foi localizada e detida em sua residência.

Ao todo, foram presos:

• Maxwell Emidio Vilanova

• Juliana Ferreira de Souza

• Thales Felipe Viera

• Carmosam Rodrigues de Sousa

Todos os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, onde permanecem à disposição da Justiça. A ação contou com a atuação da viatura 1708, composta pelo CB PM F. Santos e SD PM Gabriel, sob o comando do 3° SGT PM Duarte. A Polícia Militar reforça que continuará intensificando operações para combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região, garantindo mais segurança para a população. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)