Polícia Militar e Civil intensifica “Operação Saturação Total” e realiza mais de 250 abordagens no sul do Pará

A Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), intensificou entre os dias 9 e 13 de agosto a “Operação Saturação Total” nos municípios de Xinguara, Água Azul do Norte, Tucumã e Ourilândia do Norte. A ação foi coordenada pelo comandante do CPR XIII, coronel QOPM Formigosa, e pelo subcomandante, tenente-coronel QOPM Pereira.

As operações contaram com o apoio de unidades da Polícia Civil e órgãos municipais de trânsito, com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo, prevenir crimes violentos, coibir atividades ilícitas no trânsito e aumentar a sensação de segurança em áreas comerciais, bancárias e residenciais.

Xinguara – 09/08: Na madrugada do dia 9, a ação em Xinguara mobilizou 8 policiais militares e 5 agentes de trânsito. Foram realizadas 48 abordagens a pessoas, 8 a carros e 32 a motocicletas, resultando na apreensão de 12 motos irregulares.

Água Azul do Norte – 12/08: Já no município de Água Azul do Norte, na noite de 12 de agosto, as equipes abordaram 57 pessoas, 28 motos e vistoriaram 7 bares, garantindo mais segurança a comerciantes e moradores.

Tucumã – 13/08 (17h às 20h): Em Tucumã, a operação se concentrou na área comercial e bancária, com 35 pessoas, 17 motos e 5 carros abordados, além da vistoria em 3 bares.

Ourilândia do Norte – 13/08 (20h às 23h): Encerrando o ciclo de ações, em Ourilândia do Norte a fiscalização de trânsito resultou na abordagem de 37 pessoas, retenção de 11 veículos para regularização, apreensão de 2 motos e retirada de circulação de um escapamento irregular.

Segundo o CPR XIII, a “Operação Saturação Total” será mantida de forma contínua em municípios da região sul do Pará, buscando reduzir a criminalidade e reforçar a presença policial nas ruas. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)