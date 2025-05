Polícia militar realiza ciclo de palestras sobre “Dicas de segurança para jovens e adolescentes”

A Polícia Militar do Pará tem a missão de servir e proteger o povo paraense promovendo segurança por meio de ações de proximidade com a comunidade. Com esse objetivo e em cumprimento ao programa de segurança pública do Estado, as unidades operacionais de policiamento ostensivo planejam suas ações realizando policiamento de proximidade, com vistas a inibir, impedir, frustrar, evitar, conter e antecipar condutas violentas, com o foco no cidadão de bem, protegendo e lhe ensinando a se proteger.

Nesse propósito, o Comando de Policiamento Regional XIII (CPRXIII) iniciou a realização de ciclos de palestras sobre “Dicas de segurança contra roubo e furto” para jovens e adolescentes, nesta quinta-feira (15), na Escola Estadual Thiago Gonçalves do município de Tucumã.

A palestra foi ministrada pelo comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa, o Sargento Edson Alves e o senhor Neto, gerente da Associação Comercial de Tucumã, que foram recebidos pela diretora da Instituição, a pedagoga Cleuza, com um público de 200 alunos e funcionários da escola.

A ação é em parceria com a Associação Comercial de Tucumã que auxiliará, por meio da divulgação de dicas e informações, enquanto o CPR XIII atua na segurança e na promoção de palestras de prevenção em escolas de Tucumã e Ourilândia, tendo a Escola Estadual Geraldo Ângelo como próxima instituição que receberá tal conscientização. (A Notícia Portal com informações de Priscila Schalken – Supervisão: TEN CEL Joaquim Barros – ASCOM PMPA)