Polícia identifica e procura por homem que matou radialista a tiros durante programa ao vivo

A Polícia Civil do Pará está investigando o assassinato do radialista Luisinho Costa, morto a tiros na manhã da última terça-feira (27) enquanto apresentava seu programa ao vivo na Rádio Guarany FM, em Abaetetuba (PA). Um homem encapuzado invadiu o estúdio e efetuou pelo menos três disparos contra o comunicador, que morreu no local. O espaço foi isolado para perícia técnica.

Luís Augusto Carneiro Costa, conhecido como Luisinho Costa, era radialista, DJ e promotor de eventos na região. As investigações analisam imagens de câmeras de segurança, coletam provas periciais e ouvem testemunhas para identificar o autor e a motivação do crime.

Em nota conjunta, o Sindicato dos Radialistas (Stert), o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor) e a OAB-PA repudiaram o assassinato e anunciaram medidas para pressionar as autoridades. “Cada violência contra um profissional da imprensa é também um ato contra a liberdade de informação e a democracia”, destacaram as entidades. Este é o terceiro caso de violência contra profissionais da mídia no Pará nos últimos 12 meses. (A Notícia Portal com informações de Talyssa Lima da Itatiaia/Foto: Divulgação)