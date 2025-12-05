ParáPolícia

Polícia Federal realiza Operação Guardião da Floresta contra garimpo ilegal no Pará

Ação conjunta desativa estruturas de extração clandestina de ouro em Jacareacanga/PA, mesmo após operação de desintrusão na região

05/12/2025
As investigações tiveram início a partir de informes de inteligência que apontaram a continuidade da atividade garimpeira clandestina na região, mesmo após recente operação de desintrusão realizada no território indígena.

Nos dias 2 e 3 de dezembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardião da Floresta, com o objetivo de desarticular garimpos ilegais localizados no interior da Terra Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará.

Durante a ação, foram identificados diversos pontos ativos de extração ilegal de ouro.

Como resultado, foram inutilizadas máquinas, balsas e demais equipamentos utilizados na prática criminosa.

(A Notícia Portal Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)

