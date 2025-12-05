Polícia Federal realiza Operação Guardião da Floresta contra garimpo ilegal no Pará

Nos dias 2 e 3 de dezembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardião da Floresta, com o objetivo de desarticular garimpos ilegais localizados no interior da Terra Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará.

As investigações tiveram início a partir de informes de inteligência que apontaram a continuidade da atividade garimpeira clandestina na região, mesmo após recente operação de desintrusão realizada no território indígena. Durante a ação, foram identificados diversos pontos ativos de extração ilegal de ouro.

A operação contou com o apoio da Coordenação de Aviação Operacional (CAOP), dos Grupos de Pronta Intervenção dos estados do Pará e Ceará, além da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). Como resultado, foram inutilizadas máquinas, balsas e demais equipamentos utilizados na prática criminosa. (A Notícia Portal Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)