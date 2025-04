Polícia Federal desativa garimpo ilegal no sudeste paraense

A Polícia Federal, com apoio do Ibama, voltou a desativar um garimpo ilegal de ouro em Curionópolis, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (10). O mesmo local já havia sido alvo de operações anteriores em abril e julho de 2024. Desta vez, a ação incluiu também o fechamento de outros dois pontos de extração ilegal na mesma região.

A terceira fase da Operação Novo Eldorado resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão. Quatro pás carregadeiras foram localizadas no garimpo e inutilizadas, já que não havia viabilidade de retirada da área.

Além disso, dois mandados foram cumpridos nas residências de suspeitos apontados como coordenadores das atividades criminosas. Em uma das casas, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de munições: 13 cartuchos de calibre 12, oito de calibre 28, uma de calibre 16, duas de calibre 38 e 27 de calibre 25.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$ 2 milhões das contas dos investigados, como medida para responsabilização e futura reparação dos danos ambientais causados pela atividade ilícita.

Segundo a PF, a reincidência do crime motivou a nova etapa da operação. Mesmo após ações anteriores, o garimpo foi reativado, agravando os impactos ambientais. Além do mercúrio, que já causava sérios danos aos rios e ao solo, agora os criminosos passaram a utilizar cianeto – uma substância ainda mais tóxica, embora de degradação mais rápida.

A Polícia Federal destaca que o combate ao garimpo ilegal é constante e tem se intensificado na região. A Operação Novo Eldorado é um desdobramento de outras iniciativas, como a Operação Boa Sorte, deflagrada em dezembro de 2023, também voltada à repressão da mineração clandestina. (A Notícia Portal/ Com informações de James Oliveira e Victoria Sampaio Gomes do Dol / Fotos: Polícia Federal)