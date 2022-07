SÃO FÉLIX DO XINGU – Corpo de idosa que estava desaparecida é encontrado

O corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (25) às proximidades da casa dos amigos onde ela estava hospedada.

São Félix do Xingu/PA – A idosa identificada como Isabel Silva Parente, de 84 anos, que estava desaparecida, foi encontrada morta em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O corpo dela foi encontrado já em adiantado estado de decomposição, na tarde desta segunda-feira (25), às proximidades da casa dos amigos onde ela estava hospedada junto com seu marido na Vila Cascalheira, zona rural do município.

A idosa estava desaparecida desde o dia 16 deste mês, após se afastar da área da casa. Assim que deram falta dela, o marido e os amigos começaram a procurar por ela.

Como não acharam, pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros, que estava realizando buscas, junto com amigos e voluntários. Na tarde desta segunda-

feira, o corpo dela foi localizado ao lado de uma cerca de arame farpado, não muito distante da casa.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou a Polícia Científica a realização de perícia e remoção do corpo para realização de necrópsia, para saber o que causou a morte da idosa. A Polícia Civil também abriu inquérito para investigar o caso.

(Por Tina DeBord / Native News Carajás)

Foto: Divulgação redes sociais