Polícia Federal combate garimpos ilegais que contaminavam rio em Terra Indígena Kayapó no Sul do Pará

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27/11), a Operação Juari, com o objetivo de desarticular garimpos ilegais que despejavam rejeitos no rio Juari e causa impactos diretos a diversas aldeias da Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará.

Na ação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo nove em imóveis rurais no município de Bannach e um em uma residência na cidade de Rio Maria. Em um dos endereços rurais, os policiais encontraram um garimpo em pleno funcionamento, onde os rejeitos eram lançados diretamente no ribeirão Bananal, que também deságua no rio Juari.

No local, foram apreendidos dois motores estacionários, uma escavadeira hidráulica, porções de mercúrio e um telefone celular. Não havia pessoas no garimpo no momento da chegada das equipes, e por isso não foram realizadas prisões durante a operação. Ainda assim, os agentes encontraram alojamentos improvisados, com barracos de madeira e lonas, redes de dormir, mochilas e itens de higiene pessoal, indícios de que trabalhadores eram mantidos em condições degradantes.

Em Rio Maria, o mandado foi cumprido na casa de uma investigada suspeita de comercializar o ouro extraído ilegalmente nas áreas rurais de Bannach. A Polícia Federal prossegue com a análise do material apreendido e o interrogatório dos envolvidos, para aprofundar as investigações.

Conforme foi possível inferir a partir dos dados coletados durante a investigação, os rejeitos despejados pelos garimpos seguiam pelo rio Juari até o rio Fresco, que corta a Terra Indígena Kayapó antes de desaguar no rio Xingu. As aldeias situadas às margens do rio sofrem os efeitos da atividade ilegal, incluindo a diminuição da oferta de peixes e a contaminação por mercúrio. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)