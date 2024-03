Polícia Civil do Pará prende suspeito por latrocínio em ação conjunta entre Delegacias de Bannach e Ourilândia do Norte”

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Bannach, em cooperação com a Delegacia de Ourilândia do Norte, deu cumprimento a um mandado de prisão por latrocínio, no decorrer da operação “Justiça de Sangue”, nesta quinta-feira (07).

O suspeito, cometeu o crime no dia 23 de janeiro, tendo roubado uma grande quantia em dinheiro da vítima, além de quatro armas e ouro. O homem foi encontrado com uma espingarda de pressão e certa quantidade de entorpecentes, momento em que foi preso em flagrante.

Na delegacia, a equipe verificou mais um mandado de prisão contra ele, por outro latrocínio que aconteceu em Abaetetuba, no mês de fevereiro, contra um servidor público. Atualmente, o indiciado é mantido à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)