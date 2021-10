Professora de escola pública de Canaã está na semifinal de Olimpíada Nacional de língua Portuguesa

Canaã dos Carajás, no sul do Pará, terá uma representante nas semifinais da sétima edição da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. Simone Oliveira Vieira Peres é professora da Escola Municipal Ronilton Aridal, tem 36 anos, e se classificou para a semifinal na categoria Crônicas. Ela é a única representante do Pará na categoria.

Em 2021, devido ao contexto da pandemia, a edição da Olimpíada foi diferente. Pela primeira vez, o foco não foi na produção dos alunos, mas sim no relato da prática dos docentes.

“Quero parabenizar as turmas do 9º A, 9º B e 9º C pela aprovação na etapa Semifinal das Olimpíadas. Juntos lemos, discutimos, assistimos aos vídeos, refletimos e escrevemos sobre o ‘Lugar onde vivemos’, tema que nos acompanhou durante o ano. Essa jornada não foi fácil, mas garantiu muitas descobertas, e o Relato de Práticas reflete o caminho que trilhamos e o quanto aprendemos juntos,” afirmou a professora.

Simone e seus alunos, assim como professores e estudantes classificados de todo o Brasil, são convidados a participar dos Encontros dos Semifinalistas, entre os dias 13 de outubro e 12 de novembro. No dia 12 de novembro, uma live será realizada, onde serão divulgados os nomes dos finalistas da Olimpíada.

(Com informações Fato Regional)