Polícia civil do Pará apura violência doméstica de delegado à esposa delegada

Violência doméstica pode atingir mulheres de todas as classes sociais e profissões no Brasil. Casos que envolvem agentes de segurança pública ganham destaque especial pela gravidade da situação, principalmente a quem deveria dar o exemplo.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Pará iniciou procedimento administrativo para apurar denúncia de violência doméstica contra um delegado da corporação. A investigação começou após a Justiça conceder medidas protetivas à esposa do policial, que também exerce a função de delegada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belém (Deam).

A instituição confirmou, nesta segunda-feira (8), que cumpriu as determinações judiciais e abriu o processo interno.

“As medidas judiciais foram cumpridas e procedimento administrativo foi aberto, visando apurar os fatos. O caso está em tramitação na Corregedoria-Geral da instituição”, informou a PC.

Medidas restritivas impostas: O magistrado determinou o afastamento imediato do delegado do ambiente familiar. A decisão judicial estabelece que ele não pode se aproximar da esposa, testemunhas e familiares em um raio inferior a 100 metros. O acesso a locais frequentados pela vítima, como residência e academia, também foi vetado.

O porte de arma do investigado ficou restrito apenas ao exercício das atividades policiais. As medidas visam garantir a segurança da denunciante durante o processo de investigação.

Histórico de agressões relatado: A formalização da denúncia ocorreu em 15 de novembro. Segundo o relato apresentado à Justiça, o casal mantém relacionamento há quase três décadas, período marcado por supostos conflitos constantes e episódios de violência psicológica e moral.

A delegada revelou que agressões físicas já teriam ocorrido anteriormente, mas nunca havia registrado queixa formal por medo e dificuldade de enfrentar a situação. O episódio mais recente teria sido desencadeado por uma discussão sobre uma questão doméstica.

Detalhes da última agressão: Durante a discussão, a vítima afirma que tentou gravar a situação com o celular. O marido teria impedido a filmagem e avançado para tomar o aparelho. Nesse momento, segundo o relato, ela foi empurrada, teve a roupa rasgada e bateu no painel da televisão, sofrendo escoriações.

Ao tentar se afastar, a delegada teria caído e machucado o punho. O filho do casal e uma funcionária da residência presenciaram a situação. O delegado teria se apossado do celular da esposa e possivelmente apagado as imagens gravadas. Após a agressão física, ele ainda teria ameaçado o filho de morte e causado danos materiais na casa, intensificando o clima de terror no ambiente familiar. (A Notícia Portal com informações Tarik Duarte do Dol/ Foto: Reprodução Segup)