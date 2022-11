Menina de 8 anos morre com suspeita de estupro

A menina deu entrada no Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) no início da tarde de ontem, terça-feira (15/11), e faleceu na manhã desta quarta-feira (16/11). O laudo médico aponta que a criança apresentava lesão genital, levantando a suspeita de estupro. O companheiro da mãe dela e vizinhos foram detidos pela polícia, para averiguação do caso

Parauapebas/PA – Uma menina de 8 anos de idade morreu na manhã desta quarta-feira (16/11) no Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) com suspeita de estupro. A menina, identificada como B. W. P. Silva., deu entrada na casa de saúde por volta de 13h30 de ontem, terça-feira (15/11), com forte dor de cabeça.

De acordo com a médica que atendeu a criança, durante os exames foi verificado sinais de hiperemia e lesão genital, levantando a suspeita que a menina foi vítima de estupro. Por conta disso, foi solicitado à Polícia Científica exame de necropsia para saber o que causou a morte da criança e se ela foi violentada sexualmente.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (DEACA) e Delegacia de Homicídios de Parauapebas (DH). O companheiro da mãe da criança e vizinhos foram detidos para averiguação.

A mãe da menina, Jucilene Pereira da Silva, contou que ela acordou por volta de 10h de ontem sentindo dor de cabeça. Ela diz que deu um paracetamol infantil, mas a dor não passou e ela então deu o genérico de um antibiótico, mas também não resolveu e a situação da menina piorou. Ela então a levou para o HMP.

“No hospital me disseram que ela estava com sinal de estupro”, detalha a mulher, informando que seu companheiro foi detido na residência onde moram, suspeito do crime, assim como seus vizinhos.

Fonte: Native News Carajás