PF desarticula esquema que aliciava brasileiras para exploração sexual na Espanha

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 10, a Operação Alícia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por recrutar mulheres no Brasil e enviá-las à Espanha, onde eram submetidas a ameaças e condições degradantes para fins de exploração sexual.

Segundo a PF, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo. As ações ocorreram em São Paulo, São Pedro, Jundiaí, Ubatuba e Rio das Ostras (RJ). Com apoio da Interpol, outras duas prisões foram realizadas na província de Álava, na Espanha.

A operação foi conduzida em cooperação com a Policía Nacional da Espanha, por meio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes da Ameripol. As investigações apontam que, em junho, autoridades espanholas libertaram 33 mulheres vítimas da exploração sexual, 28 delas brasileiras.

Conforme a PF, a quadrilha chegou a faturar cerca de R$ 40 milhões com o esquema. A pedido da corporação, esse valor foi bloqueado judicialmente.

Como atuava a organização criminosa: A investigação identificou que o grupo tomava os passaportes das vítimas, cancelava o bilhete de retorno ao Brasil e impunha uma “dívida” elevada, usada como forma de coerção. Parte significativa do dinheiro obtido com a prostituição era repassada diretamente à organização criminosa.

As vítimas eram aliciadas com promessas de emprego e melhores condições de vida, mas, ao chegar à Espanha, encontravam um cenário de ameaças, violência psicológica e exploração. ( A Notícia Portal com informações Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/ Fotos; Divulgação)