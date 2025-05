PM e outro homem são presos por invasão de fazenda e ameaças contra dono, em Ourilândia do Norte

Um policial militar e um outro homem foram presos nesta terça-feira (20), suspeitos de invadir uma fazenda na zona rural de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Eles também são suspeitos de ameaçar o dono do local. De acordo com as investigações, o mesmo policial militar foi preso em junho do ano passado em Tucumã, também no interior do Pará, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O relato da ocorrência apontou que os dois homens, encapuzados e armados, invadiram a fazenda e mencionaram questões relacionadas a gado quando ameaçaram o proprietário.

Após a ação, a dupla fugiu em dois veículos. A polícia foi acionada e localizou os dois suspeitos em uma vicinal próximo a fazenda. Segundo os agentes, foram apreendidos coletes, armas de fogo, munições, facas, cartões bancários, documentos e celulares.

A Polícia Civil (PC) comunicou que os suspeitos foram apresentados na delegacia de Ourilândia do Norte, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O g1 solicitou posicionamento à PM sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará/ Foto: Reprodução TV Liberal)