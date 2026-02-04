Pará

PF e Receita Federal apreendem droga no porto de Vila do Conde no Pará

Cerca de 32kg de cocaína estavam escondidos em contêiner que iria à França e à Índia

04/02/2026

Ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal flagrou cerca de 32kg de cocaína no porto de Vila do Conde, município de Barcarena/PA. A droga foi encontrada no fim da manhã desta terça-feira (3/2), dentro de contêiner com destino ao exterior.

Fiscalização de rotina encontrou 30 tabletes distribuídos em duas bolsas, em meio a uma carga de ferro velho a ser transportada à Índia, na Ásia. A droga, porém, poderia ser descarregada na França, onde a embarcação tem uma parada agendada.

Ninguém foi preso, mas as investigações continuam e um inquérito foi aberto para apurar a origem e destino da droga, além dos envolvidos na tentativa de tráfico internacional. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal/ Fotos: Divulgação) 

