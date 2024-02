Pará registra redução de crimes violentos em janeiro de 2024

Um novo relatório divulgado nesta segunda-feira (5) pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), traz uma notícia positiva para o estado do Pará. Segundo o levantamento, houve uma redução significativa no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) durante o mês de janeiro de 2024, marcando o melhor desempenho desde 2010. Os dados revelam um total de 148 casos registrados, em comparação com 155 no mesmo período do ano anterior.

Essa tendência de queda nos índices de crimes violentos é ainda mais expressiva quando comparada a anos anteriores. Em relação a janeiro de 2019, por exemplo, que registrou 284 crimes violentos, a redução chega a aproximadamente 48%. Já se comparado a 2018, a diminuição é ainda mais notável, alcançando 63%.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, celebrou os resultados positivos, destacando que 2024 representa um ano de grandes desafios e expectativas para a segurança no estado. Ele ressaltou que janeiro de 2024 foi não apenas o melhor mês de janeiro em termos de redução de crimes, mas também o melhor mês de toda a série histórica desde 2010, superando até mesmo o desempenho registrado em janeiro de 2023.

Além disso, o relatório aponta reduções em outros tipos de crimes, como homicídios e roubos. Em relação aos homicídios, houve uma queda de 4% em janeiro de 2024, representando uma diminuição de 46% em comparação a janeiro de 2019. Quanto aos roubos, o estado registrou 3.161 ocorrências no primeiro mês de 2024, uma redução de 20,62% em relação a janeiro de 2023. Esse cenário de redução nos índices de criminalidade é atribuído, em parte, aos investimentos em equipamentos modernos, ampliação de unidades policiais e melhorias nas condições de trabalho dos agentes de segurança, além de uma abordagem integrada e o uso de tecnologia para combater o crime. (A Notícia Portal com informações de O Liberal)