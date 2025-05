Papa Leão XIV: norte-americano é o novo líder da Igreja Católica

O novo papa foi anunciado, nesta quinta-feira (8), na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após o decano frase “Habemus Papam”!. O escolhido foi o cardeal italiano , que adotou o nome de Leão XIV. Ele tem 69+ anos e é o 267° papa da história da Igreja Católica.

Após a fumaça branca indicar que o novo pontífice havia sido escolhido e aceitado a missão do papado, milhares de pessoas se aglomeraram em frente à Basílica de São Pedro para testemunhar a apresentação do novo papa.

Ao ser anunciado, xxx foi recebido com gritos e aplausos dos fiéis. O líder da Igreja Católica deu sua primeira benção Urbi et Orbi (“à cidade e ao mundo”) e, depois, fez o seu primeiro discurso público no Vaticano.

O papa foi eleito no segundo dia do conclave ao obter dois terços dos votos necessários para ser escolhido como próximo sumo pontífice. Como o conclave contou com 133 cardeais votantes (aqueles com menos de 80 anos), Prevost foi eleito com, ao menos, 89 votos. (A Notícia Portal com informações de Fernanda Rodrigues da Itatiaia/ Foto: Reprodução Vatican News)