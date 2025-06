Vara de São Félix do Xingu é destaque nacional na execução trabalhista

A Vara do Trabalho de São Félix do Xingu, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), recebeu nesta semana duas premiações: o 1º lugar no Prêmio de Efetividade da Execução 2024, na categoria de varas com até 500 processos uma conquista expressiva entre os tribunais de médio porte e destaque nacional na 14ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. As premiações foram entregues no Tribunal Superior do Trabalho, durante o 3º Seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista, realizado nos dias 9 e 10.

As distinções são promovidas pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (CNEET), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), e reconhecem tanto os Tribunais Regionais do Trabalho, quanto as unidades judiciárias que se destacaram durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista e ao longo do ano.

Para o juiz titular da VT de São Félix do Xingu, Eduardo Ezon Nunes dos Santos Ferraz, o reconhecimento tem grande relevância, pois comprova a dedicação e eficiência da equipe. “Mais do que premiações, simbolizam o compromisso com a nossa missão que é garantir uma Justiça do Trabalho acessível, célere e efetiva. Esses resultados mostram que, mesmo em uma região de difícil acesso, como a nossa, é possível fazer uma justiça que atenda bem à população. São Félix do Xingu se destaca por entregar respostas reais, com agilidade e compromisso com o cidadão”, ressaltou.

A diretora da unidade, Joziene Ferreira da Silva, reforça o impacto direto na vida dos cidadãos. “Quando a Justiça do Trabalho atua de forma rápida e eficaz, quem mais ganha é o cidadão. A população passa a confiar mais no sistema de justiça, porque vê que seus direitos são respeitados e que os processos não ficam parados. Além disso, saber que a vara da cidade é reconhecida nacionalmente transmite segurança às pessoas que buscam uma solução”, afirmou.

Já o ministro Cláudio Brandão, coordenador nacional da CNEET, destacou o mérito contínuo da unidade: “Muitas vezes aquela unidade tem um desempenho tão bom ao longo do ano que, durante a semana de execução, essa atuação se torna ainda mais evidente. Mas, pelo empenho e comprometimento constante, a efetividade da execução já é uma realidade e isso, por si só, justifica a premiação”.

A presidente do TRT-8, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, esteve presente na cerimônia, acompanhada do secretário-geral da Presidência, Rodopiano Neto, e parabenizou o magistrado e a servidora. As premiações consideraram o desempenho da Vara entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, na faixa de casos novos de até 500 processos. (A Notícia Portal com informações da Secretaria de Comunicação Social SECOM/ fotos: Divulgação)