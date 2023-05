Ourilândia do Norte: Suspeito de estuprar adolescente é preso

Lucas Vieira Ramos, de 27 anos de idade, foi preso pela Policia Civil na terça-feira (16), suspeito de estuprar uma adolescente em Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo é investigado como sendo o principal suspeito de estuprar uma menina de 15 anos, na última quinta-feira 11 deste mês de maio, quando ela seguia para a escola.

As investigações iniciaram após o registro de um boletim de ocorrência registrado pela mãe da menor na Delegacia local. Após os investigadores analisarem imagens de Câmara de Monitoramento próximo ao local onde ocorreu o estupro, foi possível chegar até o criminoso onde ele foi preso em uma residência em Ourilândia do Norte.

Lucas Vieira, está recolhido em uma cela da Delegacia da Policia Civil de Tucumã, a disposição da justiça. (A Notícia Portal com informações de Blog do Luiz Pereira)

