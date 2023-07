TUCUMÃ: Mãe e filho são encontrados mortos com marcas de violência em lixão

Ian Karlus Marques Pimentel e a mãe, Cleilda Marques Pimentel, foram encontrados mortos no lixão de Tucumã, no sul do Pará, na manhã desta quarta-feira (5)

.

Os corpos foram identificados por policiais e apresentam marcas de violência e sinais de decomposição. Ninguém foi preso. O caso é apurado pela delegacia da cidade.

O delegado Rafhael Machado aponta que há fortes indícios de execução e que levam à suspeita de uma briga de facções criminosas. As investigações estão no início e outras teses podem surgir.

No perfil de Ian no Instagram, ele se identificava como “empresário da boca”. Informação que fortalece a hipótese de briga entre facções. Uma das linhas de investigação aponta para uma briga de facções criminosas.

Ian e Cleilda eram de Ourilândia do Norte, município que fica também no sul do Estado. Familiares relataram que, na noite da última terça-feira (4), os dois teriam desaparecido após serem levados em um carro ocupado por grupos de homens vestidos de preto.

Assim que os cadáveres foram localizados, as condições que estavam chamou atenção. Um dos braços da mulher e parte da cabeça dela estavam dilacerados.

Uma das pernas da vítima, mais precisamente perto do joelho, apresentava uma perfuração, a qual se assemelha a marca de tiro. Já o homem, ele teve um olho arrancado e o outro parcialmente removido.

Ambos foram achados vestidos com blusa e bermuda. Por meio de nota, a PC comunicou que perícias foram solicitadas e diligências são realizadas para coletar informações sobre a ocorrência. (A Notícia Portal com informações do O liberal)