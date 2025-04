OPERAÇÃO “LIKE SUJO”: Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão contra dono de página em Conceição do Araguaia

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil de Conceição do Araguaia deflagrou a Operação Like Sujo, cumprindo mandado de busca e apreensão na residência do administrador da página “Cdazera”, conhecida no Instagram. A ação foi autorizada pela Justiça após diversas denúncias envolvendo crimes virtuais supostamente cometidos por meio da referida página.

Durante a operação, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, chips, HDs e documentos, que serão analisados pelas autoridades competentes.

De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado foi expedido como resposta às denúncias relacionadas a crimes virtuais, incluindo possíveis calúnias, difamações e ataques direcionados a pessoas públicas e privadas por meio das redes sociais.

A investigação continua em andamento, e a polícia agora trabalha na perícia dos materiais apreendidos para confirmar os indícios dos crimes relatados. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio).