Operação “Hórus” apreende drogas e R$ 21 milhões em mercadorias contrabandeadas no Pará

A Polícia Federal (PF) divulgou o balanço da Operação “Hórus”, realizada no período de 18 a 29 de outubro de 2021 no Pará. A operação envolveu diversos órgãos de segurança e realizou apreensões de drogas, madeira, minério e mercadorias contrabandeadas.

Segundo o balanço divulgado pela PF, foram apreendidos cinco embarcações transportando madeira de forma irregular e criminosa, totalizado aproximadamente 281,15 metros cúbicos de madeira ilegal; três veículos transportando 2.400 volumes de mercadorias, produto do crime de contrabando, sendo o valor estimado em aproximadamente R$ 21 milhões; e 960,8 kg de cloridrato de cocaína. A substância foi ocultada dentro de dois dos contêineres de manganês, que faziam parte de uma exportação com mais 29 contêineres, perfazendo um total de 825 toneladas, e que tinha como destino a cidade de Rotterdan, na Holanda.

Ainda foram flagrados, durante a operação, irregularidades em aproximadamente 2 mil toneladas de manganês. Em todos os casos, os produtos foram apreendidos pela Polícia Federal e foram instaurados os devidos inquéritos policiais para a apuração da autoria e elucidação dos fatos.

De acordo com a PF, as investigações seguem em andamento. A corporação acrescenta que o “êxito da ação se deu devido ao trabalho interagências de captação e análise de informações no contexto da operação”, que fomenta a integração entre os órgãos e conta com agentes das polícias Civil e Militar do Pará, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal e Estadual e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), além do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), vinculado à Segup.

(Com informações Zé Dudu)