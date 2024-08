Dr. Rener realizou Convenção histórica com grande público

Na noite deste domingo (4), aconteceu no Parque Izidório Júnior em Redenção a convenção dos Partidos da Renovação Democrática (PRD) e Liberal (PL). Ocasião em que foi aprovado o nome de Dr. Rener Santana para concorrer ao cargo de prefeito pelo PRD e de Renata Rocha para vice prefeita pelo PL. Também foram aprovados os nomes que vão concorrer às vagas de vereador.

O evento contou com a presença do ex-deputado estadual e presidente do PRD-PA, Márcio Miranda e do deputado Federal Joaquim Passarinho presidente do PL – PA.

Durante discurso, Márcio Miranda anunciou oficialmente a pré candidatura de Dr. Rener e confirmou que ele tem todo o apoio do diretório estadual do partido, “O Rener é uma pessoa boa, tem boas intenções e por isso nós confiamos nele e ele pode confiar; o Rener tem partido”, disse Márcio, se referindo a trajetória que Rener enfrentou com boatos de que ele não seria candidato.

Outro ponto forte e significativo da noite foi o anúncio de Renata Rocha, presidente do PL Redenção, para o cargo de vice-prefeita na chapa.

A convenção mostrou o avanço exponencial na trajetória da pré-campanha de Dr. Rener e a sua força para a campanha, que segue encorpada com apoio dos partidos que se juntaram ao grupo, como é o caso dos partidos NOVO, PSD e PL.

O evento teve participação popular bastante expressiva e surpreendeu as expectativas, superando o público previsto que o local comportava, muitas pessoas ficaram do lado de fora do recinto mas mesmo assim, a convenção ocorreu com muita alegria e emoção (A Notícia Portal)