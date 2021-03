Justiça afasta policiais civis acusados de extorsão em Xinguara

A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e afastou três policiais civis da Delegacia de Xinguara, no sudeste do Pará. Eles são acusados de cobrança ilegal de fiança dentro do prédio da delegacia onde eram lotados.

Os denunciados pelo MP são os policiais Silvio André Pereira Dourado e Henry Pedro Lorenz Neto e Edson Campos Pojo, este último acusado de matar a esposa e cometer suicídio em Belém. Segundo o MPPA, eles tiveram a ajuda de Marcones Vieira de Sena, gerente de uma transportadora local, também denunciado.

O caso ocorreu em 2017. A vítima é Jardeson de Lima Morais, que relatou ter sido obrigada a pagar R$ 3 mil para ser liberado da delegacia. Na época, Jardeson foi acusado de ter comprado um celular supostamente roubado.

O MPPA requereu na justiça medidas cautelares a fim de resguardar o andamento do processo. O juiz da Vara Criminal de Xinguara recebeu a denúncia, deferindo completamente as medidas pleiteadas, afastando os denunciados dos cargos, proibindo qualquer aproximação das vítimas e testemunhas e suspendendo seus portes de arma.

As investigações constataram a prática de delitos de extorsão e corrupção passiva por parte dos acusados. (por Roma News)