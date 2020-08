GREVE DOS CORREIOS EM REDENÇÃO: AGÊNCIA CONTINUA DE PORTAS FECHADAS

A agência dos Correios em Redenção(PA) está de portas fechadas devido à greve que iniciou-se na última terça-feira (18). Em todo o país, trabalhadores aderiram à greve dos Correios em prol de mais direitos e contra uma possível privatização da empresa. Apesar da estatal estar ainda funcionado com aproximadamente 30% dos empregados em atividade, em Redenção a agência não está realizando nenhum atendimento à população e continuará assim por tempo indeterminado. Os funcionários dos correios de Redenção ainda recusam-se a fornecer informações à população e à imprensa sobre os motivos para a paralisação total da agência, seguindo regras do sindicato da categoria.

Para hoje (segunda-feira), está prevista uma ampliação da greve, conforme afirmação do secretário de comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT), Emerson Marinho. Ele declarou que não resta outra alternativa à classe após decisão do STF, na sexta-feira (21), a qual manteve a duração de apenas um ano do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que os trabalhadores desejam estender com os Correios.

(A redação)