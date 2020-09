Concessionária estende campanha de negociação de dívida da conta de energia no Pará

A Equatorial Energia Pará estendeu para o dia 15 de setembro o período de negociação de dívidas de consumidores durante a pandemia da Covid-19. O consumidor terá a facilidade de parcelar os débitos acumulados de março a agosto, com isenção de juros, multas, correção monetária, entre outras condições.

A campanha de negociação iniciou em julho e precisou ser estendida para atender um número maior de consumidores que passam por dificuldades devido os reflexos que o novo coronavírus provocou na economia paraense.

“Diante deste cenário em que todo vivemos, essa campanha de negociação foi uma das formas que a empresa encontrou de oferecer condições fáceis de pagamento aos consumidores que não conseguiram manter em dia a fatura de energia. Por isso, entendemos que esse apoio de prorrogar essas facilidades de negociação é fundamental para ajudar quem sofreu com os impactos econômicos causados pela pandemia”, disse Haroldo Nobre, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Como negociar

Presencial

O cliente pode realizar a negociação presencial. Os consumidores da região metropolitana de Belém podem ir aos postos exclusivos na Galeria Portuense e Shopping Castanheira, além das agências da Equatorial que funcionam de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.

Vale ressaltar que para garantir a segurança dos clientes e colaboradores, o atendimento presencial segue todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento social, com a utilização de máscara, álcool em gel e higienização das mãos e de todos os equipamentos e utensílios utilizados durante o atendimento.

Telefone

A Equatorial Energia Pará disponibiliza um número de telefone exclusivo e gratuito para negociação de débitos é o 0800 091 1051, que também recebe ligações de clientes que estejam fora do estado. As chamadas podem ser feitas de um celular, com ligação gratuita, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.

Site

Os clientes titulares da conta de energia já podem negociar pelo site da distribuidora, o www.equatorialenergia.com.br, e as parcelas virão nas próximas faturas, mensalmente. Essa condição especial atende aos clientes que possuem a partir de três faturas vencidas.

Para utilizar o serviço, o cliente deve acessar o site e, no acesso rápido, clicar em “Parcelar débitos”. Feito isso, o usuário é direcionado para uma tela em que precisará colocar os dados do titular da conta contrato, para o sistema localizar as faturas que estão em aberto. Em seguida, será aberta uma nova tela com as opções de negociação.

Regras para negociação via site:

Apenas o titular da conta de energia pode fazer;

Tenha a partir de 3 faturas vencidas;

Dívidas de CNR – Consumo não registrado;

Classes residencial, comercial, industrial e rural.

Caso o cliente possua débitos de origem CNR e consumo normal, o parcelamento será distinto, ou seja, cada um com sua origem;

Após efetivado o parcelamento no site, o acordo será lançado no sistema da distribuidora e a parcela virá inclusa na próxima fatura do mês seguinte. As formas de pagamento da conta de energia também são variadas, facilitando ainda mais para os consumidores: por boleto, cartão de crédito/débito e auxílio emergencial.

(G1 PA)