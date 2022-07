Xinguara: Homem é assassinado a tiros dentro de casa

Na madrugada desta quarta-feira (27), criminosos armados invadiram uma casa e mataram com 15 tiros Eduardo Braga de Sousa, de 27 anos. O crime aconteceu na Rua Antônio Cury, no Bairro Tanaka II, em Xinguara, no sudeste do Pará.

A vítima foi executada na frente da mulher e de dois filhos, que foram poupados pelos assassinos, ficando com leves ferimentos pelas fagulhas dos tiros. Segundo o relatado à polícia pela mulher, cerca de 8 homens armados chegaram à casa chamando por Eduardo.

Como ele não atendeu, talvez já sabendo qual era a intenção deles, os criminosos arrebentaram a porta e o executaram com vários tiros. Depois fugiram para rumo ignorado. A Polícia Civil iniciou as investigações e existe a suspeita que o crime estaria ligado ao tráfico de drogas.

