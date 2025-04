Mulher vai a velório com carro clonado e é detida pela Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto nessa quarta-feira (2/4), em Poções, Bahia. De acordo com a suspeita, ela teria pegado o carro emprestado para ir a um velório.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam uma fiscalização no km 56 da BR-116 quando identificaram irregularidades na identificação de um veículo Hyundai HB20. Ao consultarem o sistema, perceberam que se tratava de um carro clonado, furtado em São Paulo em fevereiro do ano passado.

A suspeita alegou que o veículo pertencia a um vizinho e que o havia pegado emprestado para levar a família a um velório. Segundo ela, não sabia das irregularidades do carro. A mulher foi encaminhada à Polícia Civil de Poções (BA), juntamente com o veículo apreendido, para as providências cabíveis (A Notícia Portal/ Com informações de Giovanna Pécora Metrópoles: Foto divulgação PRF).