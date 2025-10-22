Mulher denuncia agressão e cárcere privado em fazenda na zona rural de São Félix do Xingu

Uma mulher denunciou ter sido vítima de violência doméstica e cárcere privado em uma fazenda localizada na zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (21), durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim policial, a equipe do 125º Posto de Policiamento Destacado (PPD) do Distrito de Nereu, sob o comando do 1º Sargento Valentim, foi acionada por volta das 17h, após receber informações do NIOP sobre uma possível ocorrência de violência doméstica e estupro na Fazenda Iturama 2, situada a cerca de 60 quilômetros do Distrito de Nereu.

No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente e forçada a manter relações sexuais com o suspeito, identificado como Fabrício Jesus Viana, de 37 anos, vaqueiro da propriedade. Segundo a mulher, o homem também a impedia de deixar o local.

Os militares não localizaram o acusado nem a proprietária da fazenda. A vítima foi levada até a Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foram adotadas as providências legais previstas pela Lei Maria da Penha. A Polícia Civil deve seguir com as investigações para tentar localizar e prender o suspeito. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)