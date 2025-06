Motorista fica preso às ferragens após caminhão capotar em Ourilândia do Norte

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 13h50, na rodovia PA-279, nas proximidades da localidade conhecida como Caitetê, a cerca de 15 km de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. O motorista de um caminhão Mercedes-Benz/1718, identificado como Elias Silva da Luz, de 35 anos, ficou preso às ferragens após o veículo capotar.

De acordo com a Polícia Militar, que realizava a Operação Saturação sob comando do Coronel Formigosa, o acidente ocorreu após um veículo não identificado realizar uma ultrapassagem perigosa. Para evitar uma colisão frontal, o condutor do caminhão tentou desviar, perdeu o controle da direção e acabou capotando. O caminhão, que pertence à empresa Alterosa Pneus, colidiu com um poste de alta tensão e ficou com as rodas para cima.

A guarnição da PM, composta pelo 2º Sargento Cunha, o Cabo Baía e o patrulheiro de plantão, isolou a área e contou com o apoio de um veículo tipo “munk” para levantar o caminhão e retirar a vítima das ferragens. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local, encaminhando Elias em seguida ao hospital municipal para atendimento médico especializado.

O acidente mobilizou agentes da segurança pública e reforça os alertas sobre os perigos de ultrapassagens em locais proibidos nas rodovias paraenses. A Polícia não informou o estado de saúde atualizado da vítima até o fechamento desta matéria. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)