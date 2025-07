Motorista acusado de atropelar idoso é encontrado por familiares em bar na zona rural

A Polícia Militar do Pará, por meio do 86º Pelotão de Tucumã, atendeu uma ocorrência grave neste fim de semana envolvendo um atropelamento com fuga do condutor.

Segundo informações, o caso aconteceu pela manhã, mas só foi comunicado à PM por volta das 13h30, durante a Operação Saturação, sob comando do Coronel Formigosa, do CPR XIII.

Populares informaram que um carro atropelou o senhor Renato Silva Pereira, de 57 anos, e fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Ourilândia do Norte.

Mais tarde, o filho da vítima, Renato Júnior Pereira dos Santos, localizou o veículo envolvido no atropelamento uma Fiat Strada branca, placa SZM9G70 estacionado no Bar da Gaúcha, na região da Aliança, zona rural de Tucumã.

Renato Júnior acionou a PM, que realizou a abordagem ao suspeito. O motorista, Ricardo José Lermen, confessou o atropelamento. Segundo ele, fugiu ao reconhecer a vítima como sendo tio de sua esposa, uma pessoa conhecida da família.

O condutor e os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos legais. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)