MARABÁ: Incêndio no HMM causa pânico em pacientes e funcionários

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quinta-feira (28), o Hospital Municipal de Marabá, no sudeste do estado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas.

Segundo os primeiros relatos de testemunhas, houve um pico de energia, o gerador foi acionado, aqueceu e iniciou o fogo no anexo do Hospital de Marabá.

Com a fumaça e com medo de que o fogo se propagasse, muitos pacientes tiveram que ser retirados das enfermarias e foram levados em macas para a entrada do hospital. Pacientes tiveram que ser retirados das enfermarias e levado para a entrada do Hospital.

Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver a fumaça espessa saindo pelo telhado do setor e as chamas, enquanto funcionários correm para tentar combater o fogo.

O desespero tomou conta de quem estava no local. Muitos funcionários temiam que o fogo chegasse ao arquivo e queimasse os documentos do local.

A Prefeitura através de nota, informou que o incêndio no gerador de energia do Hospital Municipal de Marabá começou por volta das 13h50min desta quinta-feira (28), quando houve uma interrupção de energia, e o gerador foi acionado e entrou em curto-circuito, provocando as chamas.

A nota detalha, ainda, que inicialmente, funcionários da manutenção do hospital tentaram conter o fogo com extintores, enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros chegaram rapidamente e contiveram as chamas e depois continuaram o processo de resfriamento do local, evitando que as chamas avançassem para outros setores, como o arquivo.

“A gente fez o resfriamento para que o fogo não se propagasse para outras áreas”, informou o sargento Edir Ferreira de Souza, do Corpo de Bombeiros.

Local em que ficava o gerador foi consumido pelo fogo.

A Prefeitura de Marabá afirmou que não houve prejuízos quanto ao atendimento do hospital, os aparelhos usados na UTI e a UCE tem bateria com duração de cerca de uma hora. A direção do hospital acionou o Hospital Regional para atender pacientes, caso seja necessário, e, também, já acionou a Equatorial Energia para o restabelecimento da energia no hospital. Todas as secretarias, como a de Obras, engenheiros do SSAM, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estão envolvidas para resolver a situação. (A Notícia Portal / Com informações Dol Carajás)